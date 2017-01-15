Тука спрогнозував початок визволення Донбасу восени 2017 року

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заступник Міністра вважає, що деоккупация, швидше за все, буде проходити не військовим, а дипломатичним шляхом.

Тука вважає вважає, що Україна зможе швидко навести порядок у Донбасі після його звільнення Сайт президента України

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осібприпустив, що процес деокупації окремих районів Донецької та Луганської областей почнеться восени 2017 року.

"Щодо Донбасу, то у мене є стійке враження, що ми матимемо можливість, приблизно восени, розпочати реальний процес повернення цих територій", – заявив Лою в ефірі телеканалу Espreso.TV у неділю, 15 січня.

Політик припустив, що процес здійснюватиметься, найімовірніше, шляхом посилення тиску на державу-агресора.

"Під тиском Росія буде змушена відмовитися від фінансової підтримки тих територій. Не військовим шляхом, мова не йде про фізичне знищення. Мова йде про те, що під тиском міжнародним дипломатичним, економічним, фінансовим режимові Москви, що сьогодні існує, вже не буде чим фінансово підтримувати ці незаконні збройні формування", – пояснив Лою.

Він також додав, що після звільнення територій українській владі потрібно буде докласти значних зусиль для наведення там порядку.

"За будь-якими розрахунками будь-яких експертів, як тільки припиниться економічна і фінансова підтримка, навіть якщо залишити військову складову, то центральному уряду України потрібно максимум три місяці, щоб навести там порядок. Я впевнений, що нам вдасться це зробити без застосування військових потужностей, лише адміністративний та економічний вплив", – висловив упевненість заступник міністра.

При цьому політик підкреслив, що сценарії відновлення українського суверенітету в Криму та Донбасі не можуть бути ідентичними, і що з окупованим півостровом ситуація набагато складніше.

"Донбас – це Донбас, а Крим – це Крим. Щодо повернення території з Кримом справа складніша, на жаль, але про це треба відверто говорити", – зазначив Лою.

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