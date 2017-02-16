Третина українців хочуть провести референдум про статус Донбасу

Українці втратили інтерес до референдуму щодо статусу окупованих територій Донбасу.

Українців не цікавить референдум про Донбас (більше думають про НАТО) Ольга Кононенко, ZN.UA

Відносна більшість українців (42%) не підтримують винесення питання про статус тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей на всеукраїнський референдум, тоді як за таку ініціативу виступають 35%, а 23% не визначилися, свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Ідея такого референдуму не знаходить переважної підтримки у жодному з регіонів України. Так, на Заході та в Центрі громадська думка ділиться майже навпіл на тих, хто "за" і тих, хто "проти" проведення референдуму з цього приводу. На Півдні, Сході та Донбасі переважають противники винесення такого питання на всеукраїнський референдум.

Підтримка ідеї референдуму з приводу статусу тимчасово окупованих районів Донеччини та Луганщини зменшилася протягом другої половини 2016 року. Так, якщо у травні 2016 року 43% виступали за винесення цього питання на всеукраїнський референдум і 37% були проти, то вже у грудні 2016 року переважати почала думка про його недоцільність (35% – за і 42% – проти).

Опитування було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова 16-20 грудня 2016 року серед 2000 респондентів за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Раніше президент України Петро Порошенко в інтерв'ю німецькому виданню Berliner Morgenрost заявив про намір провести референдум про вступ до НАТО. "Як президент, я керуюся думкою мого народу – я проведу референдум про перспективи членства України в НАТО", - сказав він.

За даними останніх соцопитувань, на референдумі за вступ до НАТО проголосують близько 75% учасників плебісциту.