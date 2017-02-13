Третина бюджетних програм може залишитися без фінансування – Мінфін

Не всі міністерства і відомства подали бюджетні паспорти.

Мінфін попереджає про недофінансування Мінфін

Міністерство фінансів України попереджає, що 34% бюджетних програм можуть залишитися без фінансування через те, що розпорядники бюджетних коштів не вчасно подали бюджетні паспорти, повідомили на сайті Мінфіну.

За даними міністерства, розпорядники бюджетних коштів повинні подати в належному вигляді до 14 лютого бюджетні паспорти, інакше вони не зможуть отримати фінансування.

"Станом на 10 лютого не подано в Мінфін у встановлений термін 159 (34 %) паспортів, в тому числі 43 - у зв'язку з неприйняттям порядків використання коштів", - повідомляє прес-служба.

На затвердження паспортів, згідно із законом, головним розпорядникам відводиться 45 днів (до 15 лютого).

В січні Державна фіскальна служба перерахувала до зведеного бюджету 68 млрд грн, повідомляє прес-служба відомства. За словами глави ГФС Романа Насирова, це в 1,6 рази, або на 25,5 млрд грн більше аналогічного періоду 2016 року.