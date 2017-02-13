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Третина бюджетних програм може залишитися без фінансування – Мінфін

13 лютого в 21:33

Не всі міністерства і відомства подали бюджетні паспорти.

Бюджет недофинансирование
Мінфін попереджає про недофінансування
Мінфін
Міністерство фінансів України попереджає, що 34% бюджетних програм можуть залишитися без фінансування через те, що розпорядники бюджетних коштів не вчасно подали бюджетні паспорти, повідомили на сайті Мінфіну.

За даними міністерства, розпорядники бюджетних коштів повинні подати в належному вигляді до 14 лютого бюджетні паспорти, інакше вони не зможуть отримати фінансування.

"Станом на 10 лютого не подано в Мінфін у встановлений термін 159 (34 %) паспортів, в тому числі 43 - у зв'язку з неприйняттям порядків використання коштів", - повідомляє прес-служба.

На затвердження паспортів, згідно із законом, головним розпорядникам відводиться 45 днів (до 15 лютого).

В січні Державна фіскальна служба перерахувала до зведеного бюджету 68 млрд грн, повідомляє прес-служба відомства. За словами глави ГФС Романа Насирова, це в 1,6 рази, або на 25,5 млрд грн більше аналогічного періоду 2016 року.

За матеріалами: DT.UA
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