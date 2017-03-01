Терористи застосували ствольну артилерію на луганському та маріупольському напрямках

За Авдіївці окупанти били з танків і мінометів.

На Луганщині активізувалися бойовики Прес-центр АТО/Facebook

У середу, 1 березня, бойовики російсько-терористичних формувань 58 разів порушили режим тиші в зоні проведення. Протягом дня терористи неодноразово застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети, ствольну артилерію та бронетехніку. В результаті обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Авдіївку на донецькому напрямку окупанти обстрілювали з танків, мінометів і БМП, а Новоселівку Другу, Новгородське, Піски, Кам'янку та Зайцеве – з гранатометів і стрілецької зброї.

На маріупольському напрямку противник задіяв ствольну артилерію, обстрілюючи Широкине й Водяне зі 122-мм гаубиць. Новотроїцьке, Богданівка, Павлопіль і Чермалик зазнали мінометних обстрілів. По Павлополю, Талаківці, Лебединському та Широкиному окупанти били з гранатометів і стрілецької зброї, а по Новотроїцькому, Водяному та Широкиному – з БМП.

Троїцьке на Луганщині терористи обстріляли зі 152-мм, а Кримське – зі 122-мм гаубиць. По Новозванівці, Катеринівці, Золотому, Горіховому та Троїцькому окупанти відкривали гонь з мінометів калібру 120 і 82 міліметри, а по Новоолександрівці та Катеринівці – з гранатометів і стрілецької зброї. У районі Кримського противник задіяв БМП.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".