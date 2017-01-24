Терористи застосували ствольну артилерію на луганському напрямку

З початку доби в зоні АТО зафіксовано 24 обстрілу.

У зоні АТО поранили українського військовослужбовця Прес-центр АТО/Facebook

Бойовики російсько-терористичних формувань у вівторок, 24 січня, 24 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення. У результаті обстрілів поранено одного українського військовослужбовця, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На луганському напрямку противник застосував ствольну артилерію. Новозванівку та Троїцьке окупанти обстрілювали зі 122-мм гармат самохідних артилерійських установок і 120-мм мінометів. Крім того, по Троїцькому терористи били з гранатометів і стрілецької зброї.

На донецькому напрямку обстрілів з 82-мм мінометів зазнала Авдіївка, по Луганському та Зайцевому найманці відкривали вогонь з гранатометів і стрілецької зброї. З цих же видів зброї терористи обстрілювали Водяне, Широкине, Лебединське, Новотроїцьке, Гнутове, Красногорівку та Новогригорівку на маріупольському напрямку. В районі Широкиного була зафіксована снайперська активність противника.

Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримання тиші протримався близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.

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