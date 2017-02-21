Терористи застосували міномети на всіх напрямках в зоні АТО

Один український військовослужбовець отримав поранення.
На маріупольському напрямку окупанти били по Широкиному зі 120-мм мінометів, а по Гнутовому, Талаківці, Водяному та Павлополю – з гранатометів. У районі Тарамчука й Широкиного противник задіяв БМП.
Авдіївку, Луганське та Опитне на донецькому напрямку терористи обстрілювали зі 120-мм і 82-мм мінометів, а Зайцеве, Кам'янку та Луганське – з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під Кам'янкою був помічений снайпер противника.
Катеринівка на Луганщині зазнала обстрілів з мінометів калібру 82 міліметри.
Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.
Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.
Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA