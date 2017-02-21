Терористи застосували міномети на всіх напрямках в зоні АТО

Один український військовослужбовець отримав поранення.

У зоні АТО у вівторок було неспокійно

У вівторок, 21 лютого, бойовики російсько-терористичних формувань 35 раз обстріляли позиції Збройних сил України у зоні проведення. Протягом дня терористи активно застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети. У результаті обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На маріупольському напрямку окупанти били по Широкиному зі 120-мм мінометів, а по Гнутовому, Талаківці, Водяному та Павлополю – з гранатометів. У районі Тарамчука й Широкиного противник задіяв БМП.

Авдіївку, Луганське та Опитне на донецькому напрямку терористи обстрілювали зі 120-мм і 82-мм мінометів, а Зайцеве, Кам'янку та Луганське – з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Під Кам'янкою був помічений снайпер противника.

Катеринівка на Луганщині зазнала обстрілів з мінометів калібру 82 міліметри.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".