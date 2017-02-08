Терористи застосували крупнокаліберну артилерію на Луганщині

За Авдіївці окупанти били з танка, мінометів і гранатометів.

Бойовики продовжують обстріли на всіх напрямках

У середу, 8 лютого, бойовики російсько-терористичних формувань здійснили 25 обстрілів позиції Збройних сил України в зоні проведення. Втрат серед українських військовослужбовців немає, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На луганському напрямку окупанти застосували ствольну артилерію, обстрілявши Новотошківське зі 152-мм гармат самохідних артилерійських установок. По Катеринівці та Новоолександрівці терористи били з гранатометів і стрілецької зброї.

Авдіївку, Невельске, Опитне, Піски, Троїцьке та Зайцеве на донецькому напрямку зазнали обстрілу з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. По Авдіївці російські терористи відкривали вогонь ще й з танка.

По Широкиному на маріупольському напрямку окупанти били з мінометів, а по Лебединському та Гнутовому – з гранатометів і стрілецької зброї.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".