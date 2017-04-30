Терористи в Донбасі пояснюють небойові втрати "атаками ЗСУ" - розвідка

Через неузгодженість дій та зловживання алкоголем бойовики продовжують втрачати особовий склад та техніку.

Головні вороги терористів в Донбасі - алкоголь та відсутність належної координації Facebook/Gennadiy Dubovoy

Російсько-окупаційні війська в Донбасі несуть небойові втрати через відсутність взаємодії між підрозділами та зловживання спиртними напоями, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

При цьому командування терористів намагається використати втрати особового складу і техніки для дискредитації сил АТО - поширюючи інформацію про порушення режиму припинення вогню бійцями ЗСУ та нібито діяльність українських розвідувальних груп.

Так, у п'ятницю, 28 квітня, під час проведення ротації на передових позиціях 4-ої окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) 2-го АК (Луганськ) ЗС РФ бойова машина піхоти та вантажний автомобіль терористів виїхали на власне мінне поле. БМП окупантів підірвалась на протитанковій міні, а автомобіль було вражено протитанковою керованою ракетою з позиції цієї ж бригади. Внаслідок цього троє бойовиків загинуло, ще семеро отримали поранення.

З'єднанням та частинам 2-го АК вже розіслали циркулярне повідомлення, що загибель військовослужбовців бригади сталась нібито внаслідок "диверсійних дій сил АТО".

Того самого дня між п'яними бойовиками 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК (Донецьк) ЗС РФ сталася збройна суперечка, внаслідок якої загинуло троє терористів-"морпіхів".

"Крім того, використовуючи бронетранспортер для доставки спиртних напоїв, військовослужбовці зазначеного полку здійснили зіткнення з газопроводом, внаслідок чого загинув водій", - розповіли розвідники.

Як повідомлялося раніше, бойовики терористичного угруповання "ЛНР" через низьку взаємодію між підрозділами з зенітної установки обстріляли безпілотний літальний апарат російських військових "Орлан-10".