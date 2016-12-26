Терористи ОРДЛО утримують в заручниках 110 українців – СБУ

Ще 10 українських громадян незаконно утримують на території РФ.

Бойовики намагаються занизити кількість заручників facebook.com/john.trust.your.eyes

Бойовики терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР" утримують в окупованих районах Донецької та Луганської областей 110 українських громадян, повідомив радник голови СБУ

"Заручниками офіційно, за даними Служби безпеки України, вважаються незаконно утримувані особи у Донецьку і Луганську - їх 110 осіб. Крім того ще десять наших героїв незаконно знаходяться на території Російській Федераци. Різниці ніякої немає, є певна процедура. І коли хтось намагається знизити ці цифри, ми говоримо, що це життя наших хлопців", – повідомив Тандіт в ефірі телеканалу "Інтер" увечері в неділю, 25 грудня.

Раніше повідомлялося, що за даними СБУ, терористи ОРДЛО утримують у заручниках 109 українських громадян. 492 особи вважаються зниклими безвісти.

Раніше представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи з вирішення конфлікту в Донбасі Ірина Геращенко заявила, що українська сторона найближчі дні звільнить з-під варти 15 раніше судимих за злочини осіб. Більшість помилувані президентом, серед них - шість жінок, є літні і хворі.

Президент України Петро Порошенко помилував дев'ять засуджених для подальшого їх звільнення та передачі бойовикам.