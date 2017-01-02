Терористи обстріляли Широкине з мінометів

З початку доби бойовики 21 раз обстріляли українські позиції.

Бойовики ігнорують режим тиші в зоні АТО Прес-центр АТО/Facebook

У понеділок, 2 січня, бойовики російсько-терористичних формувань 21 раз порушили режим припинення вогню в зоні проведення. На маріупольському напрямку терористи застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зі 120-мм мінометів й озброєння БМП окупанти били по Широкиному. З мінометів калібру 82 міліметри терористи обстрілювали Широкине та Водяне. Крім того, Широкине, Павлопіль, Гнутове й Лебединське зазнали обстрілів з гранатометів і стрілецької зброї. У районі Гнутового була зафіксована снайперська активність противника. Гнутове бойовики обстріляли з протитанкових ракетних комплексів.

З гранатометів і стрілецької зброї терористи відкривали вогонь по українських позиціях в районі Новозванівки й Лобачево на донецькому напрямку, а також по Північному, Авдіївці та Зайцевому на Луганщині.

Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня. Однак, як повідомили в штабі АТО, режим тиші підтримувався близько 25 хвилин, після чого терористи відновили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії та мінометів.

Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".