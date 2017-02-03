Терористи обстріляли Авдіївку зі ствольної артилерії та мінометів

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

У п'ятницю в зоні АТО загинули двоє українських військових, п'ятеро отримали поранення.

На маріупольському та донецькому напрямках терористи застосували "Гради" Сайт РНБО

Бойовики російсько-терористичних формувань продовжуютьпозицій Збройних сил України на всіх напрямках у зоні АТО із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями реактивної та ствольної артилерії, а також мінометів.

Усього в п'ятницю, 3 лютого, терористи здійснили 66 обстрілів. Двоє українських військовослужбовців загинули, п'ятеро отримали поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО.

З РСЗВ "Град" окупанти били по Галицинівці на донецькому напрямку. Авдіївку, Луганське та Троїцьке окупанти продовжують обстрілювати зі 152-мм і 122-мм артилерії, 120-мм і 82-мм мінометів. Під Пісками і Луганським противник задіяв танки.

Талаківка на маріупольському напрямку зазнала обстрілів з "Градів". По Водяному, Широкиному, Красногорівці, Новотроїцькому, Лебединському, Павлополю, Чермалику та Мар'їнці окупанти били з мінометів калібру 120 і 82 міліметри, а по Гнутовому – з гранатомета.

По Чермалику терористи відкривали вогонь з протитанкових ракетних комплексів. У районі Водяного противник задіяв БМП, а під Широкиним – танк. Під Павлополем був помічений снайпер терористів.

Ствольну артилерію російські окупанти застосували також на Луганщині, обстрілявши Новозванівку зі 152-мм гармат. Троїцьке, Новозванівка й Попасна зазнали обстрілів з мінометів, Кримське – з гранатометів.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російської армії порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим НС, призупинив роботу коксохімічний завод. Детальніше читайте в матеріалі "Бої під Авдіївкою: головне".