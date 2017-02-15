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Терористи обстріляли Авдіївку з мінометів

15 лютого в 18:38

З початку доби в зоні АТО зафіксовано 24 збройних провокації бойовиків.

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Бойовики застосували бронетехніку на маріупольському напрямку
VK/Фёдор Болдырев
У середу, 15 лютого, бойовики російсько-терористичних формувань 24 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції. Один український військовослужбовець травмований, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Авдіївку на донецькому напрямку терористи обстрілювали зі 120-мм мінометів. По Зайцевому та Пісках окупанти били з гранатометів.

По Широкиному, Гнутовому й Павлополю на маріупольському напрямку окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а Водяне – зазнало обстрілів ще й з мінометів і БМП.

У районі Лобачевського на Луганщині були зафіксована снайперська активність противника.

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Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги АТО ЗСУ ДНР ЛНР ОРДЛО Донбас Авдіївка
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