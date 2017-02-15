Терористи обстріляли Авдіївку з мінометів

З початку доби в зоні АТО зафіксовано 24 збройних провокації бойовиків.
Авдіївку на донецькому напрямку терористи обстрілювали зі 120-мм мінометів. По Зайцевому та Пісках окупанти били з гранатометів.
По Широкиному, Гнутовому й Павлополю на маріупольському напрямку окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а Водяне – зазнало обстрілів ще й з мінометів і БМП.
У районі Лобачевського на Луганщині були зафіксована снайперська активність противника.
Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.
Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.
Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA