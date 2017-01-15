Терористи накрили Широкине мінометним вогнем

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З початку доби в зоні АТО зафіксовано 32 збройних провокації бойовиків.

Бойовики продовжують ігнорувати Мінські домовленості Прес-центр АТО/Facebook

У неділю, 15 січня, бойовики російсько-терористичних формувань 32 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення. Протягом дня терористи застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети на всіх напрямках, передає прес-центр штабу АТО.

Широкине на маріупольському напрямку зазанало обстрілів зі 120-мм мінометів. Павлопіль, Гнутове, Широкине та Красногорівку окупанти обстрілювали з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У районі Мар'їнки та Широкиного була зафіксована снайперська активність противника.

Доламітне на донецькому напрямку бойовики обстріляли з мінометів калібру 120 міліметрів, а по Зайцевому, Авдіївці та Верхньоторецькому найманці вели вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

По Троїцькому на Луганщині терористи били зі 120-мм мінометів, по Новозванівці – з гранатометів і стрілецької зброї, а Золоте – обстрілювали з протитанкових ракетних комплексів.

Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримання тиші протримався близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.

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