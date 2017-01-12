Терористи накрили Авдіївку мінометним вогнем

Троє українських бійців отримали поранення.

Під Широкиним бойовики задіяли БМП VK/Фёдор Болдырев

У четвер, 12 січня, бойовики російсько-терористичних формувань 38 раз обстріляли позиції Збройних сил України у зоні проведення. В результаті обстрілу троє українських військовослужбовців отримали поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На маріупольському напрямку окупанти вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї по Павлополю, Гнутовому, Красногорівці, Мар'їнці та Широкиному. В районі Талаківки противник задіяв БМП, під Широкиним була зафіксована снайперська активність терористів.

По Золотому і Кримському на Луганщині найманці били з 82-мм мінометів, а з Новозванівці й Новоолександрівці – з гранатометів і стрілецької зброї.

З мінометів калібру 82 і 120 міліметрів, гранатометів і стрілецької зброї терористи обстрілювали українські позиції в районі Кам'янки, Луганського, Зайцевого, Авдіївки та Троїцького на донецькому напрямку.

Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримання тиші протримався близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.

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