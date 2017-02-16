Сурков був проти анексії Криму – біглий депутат Держдуми РФ

Депутат заявив, що рішення про анексію "приймав один чоловік".
"Рішення про анексію приймала одна людина. Всі нормальні люди були проти. Включно з його близьким оточенням", - сказав Вороненков.
На питання журналіста, чи був проти анексії в березні 2014 року Владислав Сурков, Вороненков відповів, що він був "категорично проти".
"Тому що він розумна людина", - пояснив екс-депутат.
Як повідомлялося, Слідчий комітет Росії виніс постанову про притягнення як обвинуваченого екс-депутата Держдуми від КПРФ Дениса Вороненкова, який нещодавно отримав українське громадянство. Колишньому члену комітету Держдуми з безпеки і протидії корупції заочно інкримінується організація особливо великого шахрайства — рейдерського захоплення у 2011 році будівлі в центрі Москви вартістю 5 мільйонів доларів.Hromadske.ua