Сурков був проти анексії Криму – біглий депутат Держдуми РФ

Депутат заявив, що рішення про анексію "приймав один чоловік".

Сурков був проти анексії Криму, вважає депутат побіжний

Помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков був проти рішення про приєднання Криму до РФ, заявив колишній депутат Держдуми Денис Вороненков в інтерв'ю Hromadske.ua

"Рішення про анексію приймала одна людина. Всі нормальні люди були проти. Включно з його близьким оточенням", - сказав Вороненков.

На питання журналіста, чи був проти анексії в березні 2014 року Владислав Сурков, Вороненков відповів, що він був "категорично проти".

"Тому що він розумна людина", - пояснив екс-депутат.

Як повідомлялося, Слідчий комітет Росії виніс постанову про притягнення як обвинуваченого екс-депутата Держдуми від КПРФ Дениса Вороненкова, який нещодавно отримав українське громадянство. Колишньому члену комітету Держдуми з безпеки і протидії корупції заочно інкримінується організація особливо великого шахрайства — рейдерського захоплення у 2011 році будівлі в центрі Москви вартістю 5 мільйонів доларів.