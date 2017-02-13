Суд розгляне позов про незаконність зведення 86-метрової колони на центральному майдані Харкова

Петиція про скасування установки на центральній площі міста монумента, який харків'яни прозвали "одороблом", менш ніж за два дні набрала більше 5 тисяч підписів.

Проекту Чечельницьких-Рідного присвоїли номер 0001 Накипело

Дзержинський суд Харкова розгляне позов про скасування результатів проведеного міськвиконкомом бліц-конкурсу про будівництво монумента на місці демонтованого пам'ятника Леніну на майдані Свободи.

Судове засідання з розгляду позову по суті призначено на 12:30 понеділка, 13 лютого.

Судді Дзержинського суду двічі відмовляли активістам громадських організацій "Міські реформи" і "Харківський антикорупційний центр" у реєстрації позову, посилаючись на "недоліки" в оформленні документів.

6 лютого близько 200 харків'ян пікетували суд, а депутат обласної ради Дмитро Булах зареєстрував на сайті міськради петицію з вимогою скасувати результати бліц-конкурсу та оголосити міжнародний конкурс проектів реконструкції центрального майдану Харкова.

На тлі суспільного резонансу суддя Ігор Семиряд таки зареєстрував провадження, проігнорувавши раніше висловлені ним же претензії до пакету позовних документів.

Мер Харкова Геннадій Кернес, відповідаючи на петицію, яка менш ніж за два дні набрала 5006 голосів, пообіцяв приймати подальші рішення з урахуванням результатів розгляду справи в суді.

У жовтні минулого року депутат Харківської обласної ради від "Самопомочі" Дмитро Булах опублікував на своїй сторінці в Facebook ескіз колони з ангелом, яку, за словами депутата, міськвиконком збирається встановити на майдані Свободи замість знесеного в 2014 році пам'ятника Леніну.

"Звідки я це знаю? А ось такий у мене інсайд. І я йому довіряю, так як він не поодинокий. Все знаходиться на фінальній стадії прорахунків і підготовки проекту", – написав депутат. З його легкої руки харків'яни стали називати проект "одороблом".

У Харкові проект колони з ангелом прозвали "одороблом" Dmytro Bulakh / Facebook

Незабаром ця інформація підтвердилася: міськвиконком оголосив бліц-конкурс на пам'ятний знак. Колоні з ангелом, авторами якої виявилися головний архітектор міста Сергій Чечельницький, його брат Павло, а також скульптор Олександр Рідний, присвоїли номер 0001 і встановили в центрі приміщення, де демонструвалися усі 29 робіт конкурсантів.

3 лютого, міськвиконком підбив підсумки бліц-конкурсу, переможцем якого опинився проект Чечельницьких-Рідного.

Противники встановлення колони на площі стверджують, що переможець конкурсу був відомий заздалегідь, і вказують на лояльність міськвиконкому та міському голові членів конкурсної комісії, що складається з чиновників, керівництва харківських вузів, будівельних компаній та громадських організацій.

У соцмережах зазначили підозрілу схожість проекту-переможця з Олександрівською колоною в Санкт-Петербурзі і колоною Незалежності в Мехіко.

Крім того, на думку "Харківського антикорупційного центру", існують високі корупційні ризики при проведенні будівельних робіт.

Один з членів журі, ректор Харківського національного університету будівництва та архітектури Юрій Шкодовський, говорячи про результати конкурсу, послався на волю міськвиконкому: "По-перше, це вирішив виконком. А я? Як я можу не погодитися з рішенням виконкому?".

Головний архітектор міста і співавтор проекту колони Сергій Чечельницький, у свою чергу, повідомив, що вартість його реалізації ще невідома.

"Зараз гроші так танцюють на сьогоднішній день, що не розглядали. Тому що розуміємо, що, якщо дійде до справи, ціни вже будуть зовсім інші", – заявив він на прес-конференції 6 лютого.

У судовому позові перераховані порушення чинного законодавства, допущені під час проведення бліц-конкурсу: переможцю не надавалася належна винагорода, відсутні критерії оцінки проектів та порядок їх публікації, нічого не говорилося про вимоги до кандидатів.

З проханням втрутитися у конфліктну ситуацію до міністра культури Євгена Нишука звернулися нащадки відомих харків'ян, а також представники інтелектуальної та творчої еліти міста. Відкритий лист підписали понад 20 осіб, серед яких письменник Сергій Жадан, архітектор Олег Дроздов, фотограф Володимир Бисов, правнучки харківського архітектора Олексія Бекетова Олена Рофе-Бекетова й історика, колишнього харківського міського голови Дмитра Багалія Ірина Гончарова. Автори звернення підкреслюють, що колона порушує архітектурний ансамбль майдану, головним елементом якого є шедевр конструктивізму – будинок Держпрому.

"Просимо вас використовувати важелі впливу вашого статусу як міністра культури і вплинути на ситуацію, яка склалася навколо майдану Свободи в Харкові, зупинити спроби "покращити" світовий шедевр", – сказано в листі.