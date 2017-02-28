Суд продовжив арешт Єфремова ще на два місяці

Попередній термін арешту, встановленого Єфремову, закінчувався 17 березня.

Єфремов залишиться під вартою до кінця квітня Андрій Товстиженко, DT.UA

Старобільський районний суд Луганської області задовольнив клопотання прокуратури про продовження арешту екс-голові фракції Партії регіонів у Верховній Радідо 28 квітня.

Попередній термін арешту, встановленого Єфремову, закінчувався 17 березня.

За клопотанням захисту Єфремова суд оголосив у засіданні перерву до 13 березня, щоб адвокати могли ознайомитися з матеріалами справи. Суд також поінформував учасників процесу про графік засідань по справі Єфремова: судові засідання повинні відбутися 13, 14, 15, 16, 17 березня, а також 21, 22 і 23 березня.

Олександр Єфремов був затриманий 30 липня 2016 року в аеропорту Києва за підозрою в державній зраді, посяганні на територіальну цілісність і державний суверенітет України, захопленні державних будівель, а також сприянні створенню терористичної організації "ЛНР".

13 січня Олександра Єфремова конвоювали в Луганську область.