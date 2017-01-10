Суд переніс розгляд справи екс-беркутівців на 17 січня

Конвой не зміг забезпечити обвинуваченим належний захист у залі суду, в зв'язку з чим суд ухвалив рішення про перенесення.

Суд переніс розгляд справи колишніх "беркутівців" culture-uzao.ru

Київський суд переніс засідання у справі про вбивство 39 осіб 20 лютого 2014 року під час. Новою датою засідання головуючий суддя призначив 17 січня, повідомляють " Українські новини ".

"Я прошу припинити мітинг і прибрати з зали суду всі ці плакати. Вимога головуючого не виконується. У зв'язку з тим, що конвой не може забезпечити захист обвинувачених, суд відкладає судове засідання на 11:30 17 січня", - підкреслив він.

Після того, як суддя оголосив перерву у судовому засіданні, присутні в залі почали скандувати: "Ганьба".

Нагадаємо, на початку липня Святошинський районний суд закінчив вивчення балістичних експертиз у справі п'ятьох екс-беркутівців про розстріл 48 учасників Майдану, які, за словами представника ГПУ, підтверджують причетність обвинувачених беркутівців до злочину.

25 листопада виїзд з Лук'янівського СІЗО в Києві, звідки на судове засідання по справі Євромайдана у Святошинський районний суд повинні були доставити декількох екс-беркутівців, заблокували кілька десятків активістів. На засіданні планувалося провести відеодопит екс-президента України Віктора Януковича. Внаслідок цбого, Святошинський районний суд Києва переніс засідання з допитом Віктора Януковича на понеділок, 28 листопада.

27 листопада керівник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк повідомив про те, що обвинувачених у розстрілах на Майдані екс-"беркутівців" можуть допитати по відеозв'язку.

Детальніше про ситуацію з розслідуванням злочинів проти Євромайдана читайте у статті Євгенії Закревської "Зворотна сторона очевидності" і про розслідування злочинів на Майдані читайте в інтерв'ю з головою Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергієм Горбатюком у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".