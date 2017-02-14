Суд Криму визнав законною спробу допиту адвоката миколи Полозова

Апеляцію Полозова на рішення суду про його допит в ФСБ відхилили.

Допит Полозова слідчими ФСБ визнали законним Богдан Кутєпов/Hromadske.tv

Підконтрольний російській окупаційній владі Верховний суд Криму відхилив апеляційну скаргу адвокатана постанову суду першої інстанції про дозвіл слідчому ФСБ Ігорю Скрипці допитати його в якості свідка у "справі Умерова".

Як повідомляє "Крим. Реалії", на сьогоднішньому засіданні Верховний суд Криму залишив рішення Київського райсуду Сімферополя про допит Полозова чинним, і фактично визнав законним його затримання 25 січня.

Нагадаємо, 25 січня співробітники ФСБ РФ затримали в окупованому Сімферополі адвоката Миколу Полозова, щоб допитати його в якості свідка по справі його підзахисного Ільмі Умерова

Полозов, який представляє в російському суді інтереси кримських татар Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза, раніше повідомляв, що його можуть викрасти співробітники ФСБ РФ.

Адвокат також заявляв про те, що може потрапити під кримінальне переслідування в Криму. Йому інкримінували образу представника влади та неповагу до суду.