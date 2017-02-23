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Суд арештував 57 порожніх вагонів заблокованого в Донбасі поїзда

23 лютого в 12:51

Провадження було відкрито 26 січня - на наступний день після блокування колії.

 

Блокада ОРДЛО
Попаснянський суд арештував заблокований активістами состав
Семен Семенченко / Facebook
Попаснянський райсуд Луганської області 16 лютого наклав арешт на тепловоз і 57 порожніх вагонів, які були заблоковані активістами на 41-му кілометрі перегону станцій "Світланово - Шипілово" на території Попаснянського району, йдеться в ухвалі суду.

Состав арештовано за клопотанням слідчих Нацполіції в якості речового доказу в кримінальному провадженні за фактом блокування транспортних комунікацій (ст. 279 Кримінального кодексу), передають "Українські новини".

Зазначається, що провадження було відкрито 26 січня - на наступний день після блокування колії.

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Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО, серед яких народні депутати Семен Семенченко, Тарас Пастух та Володимир Парасюк заявили про початок блокади переміщення залізницею товарів через лінію розмежування з окупованими районами Луганської та Донецької областей. "Штаб блокади торгівлі з окупантами" перекрив рух потягів на ділянці Гірське – Золоте, в Бахмуті та станції Фенольна.

В уряді стверджують, що постачання вугілля з окупованої території немає альтернативи, і заявляють, що блокада ОРДЛО підриває енергетичну безпеку країни. 15 лютого на позачерговому засіданні Кабміну було прийнято постанову про запровадження надзвичайних заходів у енергетиці.

Наступного дня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури" від 16 лютого.

Детальніше про значення та наслідки транспортної блокади ОРДЛО читайте в статті Оксани Сироїд "Скальпель" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: Українські новини
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Теги блокада Україна Луганськ Попасна
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