Суд арештував 57 порожніх вагонів заблокованого в Донбасі поїзда

Провадження було відкрито 26 січня - на наступний день після блокування колії.

Попаснянський суд арештував заблокований активістами состав Семен Семенченко / Facebook

Попаснянський райсуд Луганської області 16 лютого наклав арешт на тепловоз і 57 порожніх вагонів, якіна 41-му кілометрі перегону станцій "Світланово - Шипілово" на території Попаснянського району, йдеться в ухвалі суду.

Состав арештовано за клопотанням слідчих Нацполіції в якості речового доказу в кримінальному провадженні за фактом блокування транспортних комунікацій (ст. 279 Кримінального кодексу), передають "Українські новини".

Зазначається, що провадження було відкрито 26 січня - на наступний день після блокування колії.

Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО, серед яких народні депутати Семен Семенченко, Тарас Пастух та Володимир Парасюк заявили про початок блокади переміщення залізницею товарів через лінію розмежування з окупованими районами Луганської та Донецької областей. "Штаб блокади торгівлі з окупантами" перекрив рух потягів на ділянці Гірське – Золоте, в Бахмуті та станції Фенольна.

В уряді стверджують, що постачання вугілля з окупованої території немає альтернативи, і заявляють, що блокада ОРДЛО підриває енергетичну безпеку країни. 15 лютого на позачерговому засіданні Кабміну було прийнято постанову про запровадження надзвичайних заходів у енергетиці.

Наступного дня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури" від 16 лютого.

Детальніше про значення та наслідки транспортної блокади ОРДЛО читайте в статті Оксани Сироїд "Скальпель" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".