Стало відомо, коли очікувати на перше рішення міжнародного трибуналу щодо Криму

Україна хоче відновлення свого права на використання морської прибережної зони.

Суперечку України та РФ в Міжнародному трибуналі ООН з морського права щодо Криму мають вирішити до 2021 року

Рішення в суперечці України та РФ в Міжнародному трибуналі ООН з морського права мають ухвалити в період з 2019 до 2021 року, заявила заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

"Ми закінчили всі необхідні досудові процедури. Те, що РФ погодилася на створення арбітражу і трибуналу; те, що вони брали участь у відборі арбітрів – все це дає нам надію на серйозніше ставлення до його рішення", - сказала вона "Європейській правді".

Зеркаль додала, що українська сторона задоволена арбітрами, відібраними для участі в трибуналі та наголосила, що про вирішення питання приналежності Криму не йдеться – трибунал це не розглядатиме. Не йдеться також про делімітацію кордонів.

"Трибунал розглядатиме претензію України на неможливість користуватися своїми природними ресурсами, на неможливість захищати екологію Чорного моря, на неможливість проводити навігацію в рамках Керченської протоки, на порушення Росією правил щодо будівництва Керченського мосту та інших переходів, і у зв'язку з цим – порушення екобалансу в Чорному морі, на неконтрольований підйом археологічних цінностей біля Криму", - додала вона.

Зеркаль підкреслила, що Україна хоче відновлення свого права на використання морської прибережної зони.

В разу ухвалення даного рішення воно стане першим вердиктом міжнародного трибуналу у питаннях, пов'язаних з анексією.

Трибунал з українського питання був формально створений у грудні 2016 року.

У вересні Міністерство закордонних справ офіційно направило МЗС РФ повідомлення про арбітраж та позовну заяву про ініціювання арбітражного розгляду згідно з додатком VII до Конвенції ООН з морського права 1982 року.

Відзначається, що незважаючи на протести України, Російська Федерація продовжує вчиняти незаконні дії в межах морських зон України і тому МЗС змушений звернутися до арбітражу у відповідності з положеннями Конвенції.

Україна просить арбітражний трибунал підтвердити її права прибережної держави та зобов'язати Російську Федерацію припинити міжнародно-протиправні діяння у відповідних морських акваторіях, надати Україні відповідні запевнення і гарантії їх неповторення і відшкодувати завдані Російською Федерацією збитки.