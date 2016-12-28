СММ ОБСЄ на два дні евакуювала свою базу в Світлодарську через обстріли

Місія зафіксувала 1,1 тис. вибухів в районі Світлодарська та Дебальцеве.

ОБСЄ залишила свою базу спостереження через обстріли Світлодарська osce.org

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ 24-26 змушена була залишити свою базу спостереження у Світлодарську через посилений обстріл території, - повідомляється в звіті ОБСЄ.

За даними місії, за цей період у районі Світлодарська та Дебальцеве було зафіксовано 1,1 тис. вибухів. Раніше до цього було зафіксовано 2,3 тис. випадків порушення режиму тиші.

Хоча СММ зафіксувала велика кількість вибухів на захід Горлівки в ніч на 23 грудня, в подальшому було зафіксовано менше порушень "режиму тиші" внаслідок оновленого зобов'язання сторін дотримуватися перемир'я, починаючи з опівночі 24 грудня.

Повідомлялося, що 18 грудня бійці ВСУ відбили атаку російських окупантів на Светлодарській дузі. Втрати сил АТО склали п'ять чоловік убитими і пораненими шість чоловік. За даними розвідки противник втратив 20 чоловік вбитими і 30 пораненими. Двогодинному бою передував артилерійський обстріл українських позицій.

Станом на 23 грудня, на Светлодарскій дузі загинули вісім українських бійців, один потрапив у полон.

Речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко назвав втрати українських військових на Светлодарской дузі "найважчими за останні п'ять місяців".