СММ ОБСЄ буде розширювати зони свого контролю на всю територію Донбасу

ОБСЄ буде робити все, "щоб місія діяла як можна більш ефективно, вела спостереження по всій території Донбасу".

СММ ОБСЄ буде контролювати в першу чергу припинення бойових дій - Курц

СММ ОБСЄ буде і далі виконувати свої функції в рамках чинного мандата, буде розширювати зони свого контролю на всю територію Донбасу і контролювати в першу чергу припинення бойових дій, заявив голова ОБСЄ, федеральний міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьян Курц.

На брифінгу вранці в середу, 4 січня, у Маріуполі він також відзначив необхідність реалістичного підходу до можливостей місії. "Що стосується місії, я прошу вас реалістично підходити до цього питання, ОБСЄ 57 країн-членів і рішення приймаються консенсусом", - сказав Курц, відповідаючи на запитання українського журналіста про можливість введення в Україні поліцейської місії ОБСЄ.

Він підкреслив, що ОБСЄ буде робити все, щоб місія діяла як можна більш ефективно, вела спостереження по всій території Донбасу, і щоб зусиллями місії було досягнуто повне припинення вогню".

Але тільки зусиль ОБСЄ щодо місії недостатньо, зазначив голова організації. "Тут потрібні зусилля і там, де приймають рішення, в Москві, Києві і в інших країнах", - сказав Курц.

Курц також відзначив важливість відновлення зруйнованої на Донбасі інфраструктури, однак підкреслив першочерговість забезпечення припинення вогню з обох сторін.

"Необхідно і далі вести діалог і переговори. Але Мінські домовленості сьогодні єдина база, документ, на підставі якого ми повинні діяти. І хоча мене не задовольняє стан виконання цих домовленостей, я повинен сказати, що ситуація на момент їх підписання було гірше, ніж зараз. І могла бути ще гірше, ніж зараз. Я не задоволений нинішнім статусом "статус-кво", але при відсутності іншого базового документа ми повинні виконувати Мінськ", - заявив голова ОБСЄ, відповідаючи на питання про перспективність реалізації мінських домовленостей.

Раніше повідомлялося, що Австрія перейняла від Німеччини головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в 2017 році.

У понеділок, 2 січня, голова МЗС Австрії Себастьян Курц і міністр закордонних справ України Павло Клімкін прибули з робочим візитом у Донецьку область для обговорення стану імплементації Мінських угод та ситуації в Донбасі.

3 січня міністри відвідали населені пункти Виноградне та Харчовик на лінії зіткнення, де діючий голова ОБСЄ мав можливість ознайомитися з руйнівними наслідками російської агресії на Донбасі.