"Сміттєва блокада" Львова може отримати міжнародні наслідки – Садовий

Мер Львова заявив про потенційну екологічну кризу в місті.

Сміття зі Львова ніхто не бере

У Львові з'явилися передумови для виникнення надзвичайної екологічної ситуації, у зв'язку з тим, що місто 8 місяців перебуває в "сміттєвої блокаді" – нікуди вивозити тверді побутові відходи.

"Сьогодні з ранку (18 січня – ред.) відбулося засідання комісії з надзвичайних ситуацій міста і ми офіційно повідомили державним органам про те, що в місті склалася критична ситуація з вивезенням твердих побутових відходів і з'явилися передумови для виникнення надзвичайної екологічної ситуації", - заявив мер Львова Андрій Садовий у відеозверненні, яке поширив через Facebook.

"Вісім місяців "сміттєвої" блокади міста. Ми використовували всі варіанти для вивозу сміття на альтернативні тимчасові полігони на час будівництва нового сміттєпереробного комплексу. В останні два тижні повальний відмова приймати ТПВ зі Львова на всіх полігонах країни. Люди залякані і кажуть, що мають таку вказівку", - написав на своїй сторінці мер Львова.

"Потенційний екологічний криза може мати міжнародний характер, а її наслідки відчути мешканці сусідніх держав", - сказав Садовий у своєму відеозверненні.

Як повідомлялося, 30 травня 2016 року троє рятувальників і один комунальник опинилися під завалами великого об'єму сміття під час гасіння пожежі на львівській міській звалищі поблизу села Грибовичі. Рятувальники загинули, їхні тіла були виявлені 31 травня. Тіло четвертого загиблого так і не змогли знайти.

Мер Львова Андрій Садовий звернувся до президента України Петра Порошенка і прем'єра Володимира Гройсмана з проханням оголосити місто Львів, а також села Малехів та Грибовичі зоною надзвичайної екологічної ситуації.

Большегрибовицкий сільрада ухвалила рішення про закриття з 1 червня назавжди Грибовицького сміттєзвалища у Львівській області.

Сміття зі Львова для переробки стали приймати різні міста країни. Іноді по дорозі перевізники просто викидали сміття просто на землю.

Київ припинив приймати сміття з Львова через ремонт на заводі "Енергія". За шість тижнів до Києва привезли 6,5 тис. тонн сміття зі Львова. Всього за цей час спалили 42 тис. тонн. Після цього сміття зі Львова стали возити в Миколаїв.