Скайп-конференцію контактної групи зі звільнення заручників перенесли – Оліфер

Причини перенесення та нова дата проведення конференції не уточнюються.

Конференція Тристоронньої контактної групи з обміну заручниками сьогодні не відбудеться regioncrimea.org

Намічена на сьогодні, 18 січня, скайп-конференціяз Донбасу переноситься на інший день, повідомила прес-секретар українського представника в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

У коментарі для "ЛІГА.net" Оліфер, однак, не стала уточнювати причин перенесення та ймовірної дати проведення конференції.

Планувалося, що основною темою конференції стане звільнення українських заручників терористами.

Раніше перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко та прес-секретар екс-президента Леоніда Кучми за результатом чергових переговорів в Мінську заявили, що представники ОРДЛО і надалі блокують процес обміну заручниками.

Раніше повідомлялося, що за даними СБУ, терористи ОРДЛО утримують в заручниках 110 українських громадян. 492 людини вважаються зниклими безвісти. У Мінську тривають переговори про обмін полоненими за формулою "228 на 58", узгодженою з ОБСЄ.

Детальніше про ситуацію із заручниками читайте в матеріалі Валентини Самар "На світло" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".