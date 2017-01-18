Скайп-конференцію контактної групи зі звільнення заручників перенесли – Оліфер

Причини перенесення та нова дата проведення конференції не уточнюються.
У коментарі для "ЛІГА.net" Оліфер, однак, не стала уточнювати причин перенесення та ймовірної дати проведення конференції.
Планувалося, що основною темою конференції стане звільнення українських заручників терористами.
Раніше перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко та прес-секретар екс-президента Леоніда Кучми за результатом чергових переговорів в Мінську заявили, що представники ОРДЛО і надалі блокують процес обміну заручниками.
Раніше повідомлялося, що за даними СБУ, терористи ОРДЛО утримують в заручниках 110 українських громадян. 492 людини вважаються зниклими безвісти. У Мінську тривають переговори про обмін полоненими за формулою "228 на 58", узгодженою з ОБСЄ.
Детальніше про ситуацію із заручниками читайте в матеріалі Валентини Самар "На світло" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA