Ситуація в АТО загострилася, ЗСУ дозволили реагувати на провокації бойовиків — Муженко

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Вогонь у відповідь з боку ЗСУ в кілька разів менше, ніж з боку терористів.

У повноваженнях командирів ЗСУ – приймати рішення у відповідь на ті чи інші дії терористів Istagram/armed_forces_ua

Ситуація в зоні проведення АТО загострилася, в українських військових є дозвіл адекватно реагувати на провокації бойовиків терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР", заявив начальник, головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко.

"З позавчорашнього дня ми спостерігаємо збільшення кількості мінометних обстрілів, обстрілу з гармат, також застосування танків. Зокрема, останні застосовувалися противником вчора по населеному пункту Авдіївка. Підрозділи, які виконують завдання в зоні АТО, мають право адекватно реагувати на всі ті порушення, які мають місце в зоні проведення операції. У повноваженнях командирів – приймати рішення у відповідь на ті чи інші дії супротивника", - сказав Муженко.

Він зазначив, що вогонь у відповідь з боку ЗСУ в кілька разів менше, ніж з боку терористів.

Нагадаємо, 29 січня ситуація в зоні АТО загострилася: противник почав масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого, водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки було відновлено, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі сади.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".