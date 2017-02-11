Ситник засумнівався в наданні НАБУ права на самостійне прослуховування

За словами директора НАБУ, ймовірність прослуховування лякає політиків.
"Що стосується прослуховування, я не впевнений, що цей закон приймуть", – заявив Ситник на брифінгу в п'ятницю, 10 лютого.
За словами директора НАБУ, ймовірність прослуховування лякає політиків.
"Єдина наша вимога. Зараз СБУ контролює цей процес онлайн. Ми пропонуємо режим контролю, який буде офлайн. Це дасть нам можливість нормально працювати і гарантує права фігурантів", – пояснив Ситник.
Проект закону №4812 передбачає надання НАБУ бюро права самостійно знімати інформацію з каналів зв'язку під час проведення негласних слідчих дій.
Комітет Верховної Ради України з питань протидії та запобігання корупції ще в липні минулого року одноголосно схвалив проект закону №4812 і закликав депутатів прийняти його в цілому.
Про необхідність надати НАБУ право на прослуховування неодноразово говорили західні партнери України. Зокрема, у вересні відповідну заяву зробив єврокомісар Йоханнес Хан, а в листопаді – посол США в Києві Марі Йованович.
У березні 2016 року Ситник прокоментував інформацію DT.UA про те, що віце-президент США Джо Байден двічі в бесіді з президентом України Петром Порошенком наполягав на необхідності забезпечення НАБУ окремої від СБУ технічною можливістю вести прослуховування. Він також повідомив, що в даний час НАБУ співпрацює з ФБР.РБК-Україна