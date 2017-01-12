Синоптики прогнозують в Україні відлига

Погоду західних, північних і східних областей України визначатимуть атмосферні фронти, а решти території - поле підвищеного тиску.

На вихідних у Києві очікуються січневі дощі DT.UA

У п'ятницю, 13 січня, у західних областях України вночі невеликий сніг, вдень помірний мокрий сніг з дощем, налипання мокрого снігу, на Закарпатті сильні опади; на решті території без істотних опадів, повідомляє

Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, у південних, центральних, східних областях і в Карпатах 8-13° морозу; вдень від 4° морозу до 1° тепла, на Прикарпатті та крайньому півдні до 5° тепла.

У Києві – вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень близько 0°.

На суботу, 14 січня, синоптики прогнозують в Україні мокрий сніг, місцями з дощем, лише у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму без опадів.

Вітер південний, 7-12 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 3° тепла (вночі на більшій частині Лівобережжя 5-10° морозу, вдень на півдні 1-5° тепла).

У Києві – вночі невеликий, вдень помірний мокрий сніг з дощем, подекуди ожеледь і налипання мокрого снігу. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

Раніше начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко повідомила, що в Україні очікується поступове потепління до кінця поточного тижня і нове зниження температури повітря 18-19 січня. "Наступне похолодання відбудеться внаслідок скандинавського антициклону. Але це похолодання буде менш глибоким, ніж на початку січня, морози будуть не такими великими - до мінус 15-17 градусів", - повідомила Адаменко.