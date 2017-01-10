Синоптики пообіцяли хрещенські морози

Під впливом скандинавського антициклону 18-19 січня очікується повторне зниження температури до 15-17 градусів морозу.

На Водохреще в Україні знову буде мінус 15 Василь Артюшенко, DT.UA

В Україні очікуєтьсяі нове зниження температури повітря 18-19 січня, повідомила начальник відділу агрометеорології Гідрометцентру України Тетяна Адаменко.

"До вихідних ми очікуємо підвищення температури. Захід залишиться холоднішим - на рівні 7-12 градусів морозу, на решті території температура буде коливатися в межах мінус 2 - плюс 1 градусів. Вже зараз пішло підвищення температури", - сказала вона агентству УНІАН.

За даними експерта, погода зі знаком "плюс" затримається в Україні недовго.

"Наступне похолодання відбудеться внаслідок скандинавського антициклону. Але це похолодання буде менш глибоким, ніж на початку січня, морози будуть не такими великими - до мінус 15-17 градусів", - повідомила Адаменко.

Вона додала, що в цей період очікуються незначні опади.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, середньорічна температура 2016 року у Києві становила +9,5°, що на 1,8° перевищує кліматичну норму. Більшість місяців року мали суттєве перевищення середньомісячних температур стосовно кліматичної норми, особливо лютий – аж на 6,2°. Разом з тим прохолодні жовтень і листопад суттєво знизили середньорічну температуру. Найхолодніше було 4 січня – -19,4°. Найтеплішим днем було 17 липня, коли температура у затінку досягала +35,4°.