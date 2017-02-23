Силовий варіант повернення Криму призведе до етнічних чисток на півострові – Джемілєв

Розгортання військових дій в Криму призведе до перетворення півострова на "безлюдний", вважає лідер кримськотатарського народу.

Джемілєв вважає військовий шлях деокупації Криму поганою ідеєю Верховна Рада

Народний депутат України від фракції "Блок Петра Порошенка" Мустафавважає, що військовий шлях деокупації Криму призведе до етнічних чисток і масової втечі жителів півострова, повідомляє " 112 Україна ".

"Ми дуже сподіваємося, що санкції на окупанта будуть посилюватися і це змусить його покинути окуповані території. Інший вихід, військовий, нам зараз видається безперспективним. Це потягне за собою етнічні чистки. А якщо там розгорнуться воєнні дії, Крим може перетворитися на безлюдний півострів", - зазначив Джемілєв.

За словами народного депутата, ситуація з правами людини в Криму постійно погіршується, на півострові панує атмосфера страху. Багато кримських татар хочуть виїхати, і їх доводиться умовляти залишитися в Криму.

"Ми ледве стримуємо людей, щоб вони не залишали Крим, тому що це стратегія окупантів, щоб кримські татари покинули Крим. Це стосується не тільки кримських татар, але і проукраїнськи налаштованих людей", - наголосив Мустафа Джемілєв.

Він також відзначив, що найбільший тиск окупаційна "влада" півострова чинить саме на кримських татар, так як майже весь кримськотатарський народ не визнав анексію півострова Росією.

Нагадаємо, 16 листопада Третій комітет Генеральної Асамблеї ООН більшістю голосів підтримав український проект резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)". 73 члени комітету проголосували за резолюцію. 23, в тому числі РФ, Білорусь, Китай, Казахстан і Сербія – висловилися проти.

19 грудня Генеральна Асамблея ООН більшістю голосів підтримала проект резолюції "Ситуація з правами людини в окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)". 70 членів проголосували за резолюцію, 26 висловилися проти, утрималися ще 77.

Раніше Міжнародний кримінальний суд в Гаазі прирівняв анексію Криму до міжнародного збройного конфлікту.

Як наголошується в звіті, встановлення факту початкової інтервенції, яка потягнула за собою окупацію, не потрібно.

Таким чином, даний міжнародний конфлікт може бути розслідуваний за нормами Римського статуту.