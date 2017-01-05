Сильні морози в Україні протримаються кілька днів - Укргідрометцентр

Похолодання зачепить переважно західні й північні області України, але воно не буде тривалим. Після 9 січня почнеться підвищення температури.

Синоптики прогнозують найближчими днями дуже контрастні погодні умови Василя Артюшенка, ZN.UA

Упродовж найближчої добиприйдуть на значну частину території України, але вони не є нічим надзвичайним, повідомив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

"Мінімальна температура повітря протягом 6-9 січня у західних та північних областях сягатиме 14-19 градусів нижче нуля, у Карпатах та Прикарпатському регіоні нижче 20 градусів", – сказав він в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, 9 січня найбільш холодна погода утримається в західних областях, з такими значеннями температури: від -14° до -19°. "А в наступні дні ми чекаємо поступового підвищення температури", – сказав Кульбіда.

Водночас, як очікують синоптики, в більшості південних та східних областей у цей період у нічні години будуть зовсім невеликі мінуси: від 1 до 6 градусів, а в денні години близькі до нуля. Це стосуватиметься також частини центральних областей, додав Кульбіда.

Рясні опади в деякі регіони України принесе циклон, який прийде з півдня через Чорне море.

"Найбільше снігу ми очікуємо на території Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей. Там висота снігового покрову може зрости до 20-30 сантиметрів. В інших регіонах висота снігового покриву буде меншою, в Києві, наприклад, складе 10-12 сантиметрів, не більше. На південному сході України будуть опади у вигляді переважно дощу з переходом у мокрий сніг, там утворення снігового покриву ми не чекаємо. Тобто дуже контрастні погодні умови будуть на території України в цей період", – резюмував директор Укргідрометцентру.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, середньорічна температура 2016 року у Києві становила +9,5°, що на 1,8° перевищує кліматичну норму.

Більшість місяців року мали суттєве перевищення середньомісячних температур стосовно кліматичної норми, особливо лютий – аж на 6,2°. Разом з тим прохолодні жовтень і листопад суттєво знизили середньорічну температуру. Найхолодніше було 4 січня – -19,4°. Найтеплішим днем було 17 липня, коли температура у затінку досягала +35,4°.

Загалом у 2016 році у Києві було зафіксовано 33 температурні рекорди, причому найбільше 10 і 7 їх було у лютому й квітні відповідно. Всі вони зафіксовані в сторону перевищення попередніх значень, крім одного – 21 липня, коли значення максимальної температури для цього дня було понижено.

Хоча опадів випало в межах норми – 654 мм, випадали вони дуже нерівномірно. Зокрема, у травні і жовтні їх кількість була майже втричі вищою за норму. Поряд з чим з червня по вересень у Києві спостерігався значний недобір опадів.