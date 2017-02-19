Семенченка викликали в поліцію через публікацію у Facebook

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Аброськін заявив про публікаціюю депутатом фальшивого документа з вказівками поліції перешкоджати здійсненню блокади ОРДЛО.

Аброськін звинуватив Семенченка в підробці документів Семен Семенченко / Facebook

Головне управління Нацполиции в Донецькій області запросило народного депутата від "Самопомочи" Семена Семенченкв до Краматорського міськвідділу для дачі свідчення про походження документа, фотокопію якого політик опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Документ, який Семенченко оприлюднив у суботу, 19 лютого, виглядає як вихідний документ Донецької військово-цивільної адміністрації за підписом її голови Павла Жебрівського. Текст містить розпорядження начальнику обласної поліції В'ячеславу Аброськіну вжити заходів для розблокування залізничних шляхів.

Аброськін, у свою чергу заявив, що документ містить ознаки підробки, і що в поліцію такий лист не надходив.

"Номер не відповідає документам, які підписує голова обласної ВЦА, а формат і мова документа більше нагадує листування того, хто його першим виклав у мережі. Невеликий лікнеп для "авторів" - не може голова ОВЦА щось від мене вимагати", – прокоментував начальник поліції області публікацію документа.

Його слова підтвердив Жебрівський, повідомляє прес-служба ГУ НПУ в Донецькій області.

"Згідно своїх повноважень я не маю права давати вказівок керівникові обласного управління Нацполіції. Такі вказівки можуть давати тільки керівнцтво Нацполіції України або керівництво МВС. Депутати, які поширюють цей сфальсифікований лист, мали б знати такі тонкощі", – пояснив керівник області.

Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО, серед яких народні депутати Семен Семенченко, Тарас Пастух та Володимир Парасюк заявили про початок блокади переміщення залізницею товарів через лінію розмежування з окупованими районами Луганської та Донецької областей. "Штаб блокади торгівлі з окупантами" перекрив рух потягів на ділянці Гірське – Золоте, в Бахмуті та станції Фенольна.

В уряді стверджують, що постачання вугілля з окупованої території немає альтернативи, і заявляють, що блокада ОРДЛО підриває енергетичну безпеку країни. 15 лютого на позачерговому засіданні Кабміну було прийнято постанову про запровадження надзвичайних заходів у енергетиці.

Наступного дня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури" від 16 лютого.

Детальніше про значення та наслідки транспортної блокади ОРДЛО читайте в статті Оксани Сироїд "Скальпель" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".