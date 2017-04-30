СБУ затримала на пункті пропуску під Одесою російського провокатора

Затриманий віз із собою сепаратистську літературу проросійської тематики.

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< > Російському провокатору заборонили з'являтись в Україні протягом трьох років Фото Фото: Держприкордонслужба України

Російському провокатору заборонили з'являтись в Україні протягом трьох років Фото: Держприкордонслужба України

Служба безпеки спільно з працівниками Державної прикордонної служби України затримала на міжнародному пункті пропуску "Мяки-Паланка-Удобне" громадянина Російської Федерації, якийпід час вшанування річниці трагічних подій 2 травня, повідомляє прес-служба відомства.

Під час огляду речей затриманого спецслужби виявили друковані матеріали сепаратистського характеру. Росіянин намагався приховати їх від митного та прикордонного контролю.

"Громадянину Російської Федерації відмовлено у пропуску на територію України та заборонено в'їзд строком на три роки", - наголосили у прес-службі СБУ.

Раніше в СБУ повідомляли, що в перших числах травня провокаційні проросійські акції не виключені також у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі відбулися великі масові зіткнення за участю прихильників єдності України і проросійських активістів. Під час масових заворушень загинули 48 людей і постраждали більше 200. Більшість загинули в Будинку профспілок під час пожежі.