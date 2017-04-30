СБУ затримала на пункті пропуску під Одесою російського провокатора

Затриманий віз із собою сепаратистську літературу проросійської тематики.
Під час огляду речей затриманого спецслужби виявили друковані матеріали сепаратистського характеру. Росіянин намагався приховати їх від митного та прикордонного контролю.
"Громадянину Російської Федерації відмовлено у пропуску на територію України та заборонено в'їзд строком на три роки", - наголосили у прес-службі СБУ.
Раніше в СБУ повідомляли, що в перших числах травня провокаційні проросійські акції не виключені також у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.
Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі відбулися великі масові зіткнення за участю прихильників єдності України і проросійських активістів. Під час масових заворушень загинули 48 людей і постраждали більше 200. Більшість загинули в Будинку профспілок під час пожежі.DT.UA