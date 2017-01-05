СБУ затримали росіянина, якому ФСБ допомагало переправляти мігрантів через український кордон

Громадянин РФ переправляв нелегалів в обох напрямках за сприяння прикордонної служби ФСБ.
Співробітники Служби безпеки України під час спроби незаконного переміщення до Росії громадянки однієї з країн Закавказзя затримали громадянина РФ, який за допомогою ФСБ переправляв нелегалів через український кордон, повідомили в прес-службі СБУ.
"Громадянина Росії, який організував канал переміщення нелегалів через державний кордон України, затримала Служба безпеки України спільно з прикордонниками у Краснопільському районі Сумщини", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що росіянин переправляв нелегалів в обох напрямках за сприяння прикордонної служби ФСБ РФ.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 332 Кримінального кодексу України та тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
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