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СБУ затримали росіянина, якому ФСБ допомагало переправляти мігрантів через український кордон

5 січня в 17:53

Громадянин РФ переправляв нелегалів в обох напрямках за сприяння прикордонної служби ФСБ.

Сбу
СБУ затримали росіянина, який за сприяння ФСБ переправляв нелегалів через український кордон
СБУ

Співробітники Служби безпеки України під час спроби незаконного переміщення до Росії громадянки однієї з країн Закавказзя затримали громадянина РФ, який за допомогою ФСБ переправляв нелегалів через український кордон, повідомили в прес-службі СБУ.

"Громадянина Росії, який організував канал переміщення нелегалів через державний кордон України, затримала Служба безпеки України спільно з прикордонниками у Краснопільському районі Сумщини", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що росіянин переправляв нелегалів в обох напрямках за сприяння прикордонної служби ФСБ РФ.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 332 Кримінального кодексу України та тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

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Раніше повідомлялось, що співробітники СБУ та прокуратури під час обшуку в офісі великого агрохолдингу вилучили 60 кг золота в зливках, а також сертифікати ще 400 кг золота 999 проби.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна нелегали фсб СБУ
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