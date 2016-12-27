СБУ заборонила російському реперу в'їзд до України

Музикант виступав в окупованому Криму.

СБУ заборонила російському реперу відвідувати Україну

Служба безпеки України (СБУ) заборонила в'їзд на територію України на три роки російському реперу Левану Горозії, який виступає під псевдонімом L'One, повідомила СБУ у відповідь на запит народного депутата Володимира Парасюка.

Причиною заборони стало виступ музиканта в листопаді 2016 року на території окупованого Росією Криму, який він відвідав у порушення українського законодавства.

Як повідомлялося, Служба безпеки України заборонила в'їзд 140 російським діячам культури, в тому числі 50 персонам з 3 грудня 2015 року, на територію Україну.