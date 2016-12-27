СБУ заборонила російському реперу в'їзд до України

Музикант виступав в окупованому Криму.
Служба безпеки України (СБУ) заборонила в'їзд на територію України на три роки російському реперу Левану Горозії, який виступає під псевдонімом L'One, повідомила СБУ у відповідь на запит народного депутата Володимира Парасюка.
Причиною заборони стало виступ музиканта в листопаді 2016 року на території окупованого Росією Криму, який він відвідав у порушення українського законодавства.
Як повідомлялося, Служба безпеки України заборонила в'їзд 140 російським діячам культури, в тому числі 50 персонам з 3 грудня 2015 року, на територію Україну.DT.UA