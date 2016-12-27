Топ Новини
<
>

СБУ заборонила російському реперу в'їзд до України

27 грудня в 20:02

Музикант виступав в окупованому Криму.

L’One
СБУ заборонила російському реперу відвідувати Україну

Служба безпеки України (СБУ) заборонила в'їзд на територію України на три роки російському реперу Левану Горозії, який виступає під псевдонімом L'One, повідомила СБУ у відповідь на запит народного депутата Володимира Парасюка.

Причиною заборони стало виступ музиканта в листопаді 2016 року на території окупованого Росією Криму, який він відвідав у порушення українського законодавства.

Читайте також: СБУ заборонила в'їзд на територію України Міхалкову, Лепсу і Безрукову

Як повідомлялося, Служба безпеки України заборонила в'їзд 140 російським діячам культури, в тому числі 50 персонам з 3 грудня 2015 року, на територію Україну.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Україна Росія заборона СБУ служба Крим безпека репер порушення закон Володимир культ
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.37
EUR 27.54