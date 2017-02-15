СБУ відкрила кримінальну справу на одеського журналіста

Його звинувачують у сепаратистських висловлюваннях.

На Кваснюка завели справу

Служба безпеки України відкрила кримінальну справу стосовно одеського журналіста Григорія Кваснюка за неодноразові сепаратистські висловлювання в його авторських передачах, повідомляє прес-служба СБУ на своїй сторінці в Facebook.

"Слідчими Управління СБУ в Одеській області, за фактом випуску авторської програми "Правда з Григорієм Кваснюком", розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Раніше СБУ повідомляли, що не знайшли ознак злочину у висловлюваннях журналіста.

Раніше Служба безпеки України направила до суду обвинувальний акт проти Едуарда Полякова, радника ватажка "ДНР" Олександра Захарченко з питань паливно-енергетичного комплексу.