СБУ відкрила кримінальну справу на одеського журналіста

Його звинувачують у сепаратистських висловлюваннях.
"Слідчими Управління СБУ в Одеській області, за фактом випуску авторської програми "Правда з Григорієм Кваснюком", розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Раніше СБУ повідомляли, що не знайшли ознак злочину у висловлюваннях журналіста.
Раніше Служба безпеки України направила до суду обвинувальний акт проти Едуарда Полякова, радника ватажка "ДНР" Олександра Захарченко з питань паливно-енергетичного комплексу.DT.UA