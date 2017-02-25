СБУ розказала механізм фінансування Росією терористів "ЛНР"

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На перший квартал 2017 року РФ перерахувала в "ЛНР" 11 млрд рублів.

СБУ викрила механізм фінансування терористичної організації «ЛНР» урядом РФ AndreyPopov / Depositphotos

перевіряє канали фінансування російськими офіційними структурами терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР", у рамках низки відкритих раніше кримінальних проваджень, повідомили в прес-службі відомства.

Зазначається, що СБУ викрила механізм фінансування терористичної організації "ЛНР" урядом Російської Федерації. За інформацією спецслужби, "бюджетом ЛНР" на перший квартал поточного року передбачено надходження понад одинадцяти мільярдів рублів (понад 5 млрд грн — ред.).

"Власними силами ватажки терористів здатні зібрати лише два з них. Решта суми запланована у вигляді отримання фінансової допомоги від уряду РФ, а сам проект бюджету погоджувався т.зв. "народною радою "ЛНР" з профільними російськими міністерствами", - йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що для приховування російського фінансування терористів "ЛНР" та уникнення додаткових економічних санкцій до РФ одним з механізмів наповнення бюджету терористів обрано кишеньковий благодійний "Фонд підтримки міжнародних гуманітарних проектів".

Фонд через рахунки російської некомерційної організації "Центр міжнародних розрахунків" спрямовує кошти безпосередньо до так званого "Державного банку "ЛНР". "Фінансисти" терористів покривають з цих надходжень від'ємне сальдо бюджету. Зокрема, "народна міліція ЛНР" отримала понад 820 мільйонів рублів, "МГБ ЛНР" майже сто мільйонів рублів. Оперативники спецслужби з'ясували, що значні кошти з російських надходжень використовуються ватажками терористів на фінансування пропагандистської роботи серед населення для дискредитації України. Бюджет пропагандистів т.зв. "ЛНР" становить майже тридцять мільйонів рублів.

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки України виявила схованку зі зброєю в районі міста Сватове Луганської області.