СБУ порушила справу проти "політрука" Прилєпіна

Російський письменник Прилепін сам зізнався в участі в діяльності терористичної організації.
"Досудове розслідування ведеться за ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) та ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України", - написала вона на своїй сторінці Facebook.
Раніше повідомлялося, що російський письменник Захар Прилєпін в жовтні минулого року став заступником командира одного з батальйонів терористичного угруповання "ДНР", що діє на території Донецької області за підтримки російської окупаційної армії.
Захар Прилєпін відомий в Росії своїми націоналістичними поглядами. У дев'яності роки служив в ОМОН, брав участь у війні Росії проти Чечні.DT.UA