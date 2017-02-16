СБУ порушила справу проти "політрука" Прилєпіна

Російський письменник Прилепін сам зізнався в участі в діяльності терористичної організації.

Російського націоналіста Захара Прилєпіна рано чи пізно будуть судити за тероризм Википедия

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти громадянина Російської Федераціїповідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

"Досудове розслідування ведеться за ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) та ч. 1 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України", - написала вона на своїй сторінці Facebook.

Раніше повідомлялося, що російський письменник Захар Прилєпін в жовтні минулого року став заступником командира одного з батальйонів терористичного угруповання "ДНР", що діє на території Донецької області за підтримки російської окупаційної армії.

Захар Прилєпін відомий в Росії своїми націоналістичними поглядами. У дев'яності роки служив в ОМОН, брав участь у війні Росії проти Чечні.