СБУ передала до суду справу проти радника Захарченка

Громадянин України Едуард Поляков, що консультує главу "ДНР" звинувачується в причетності до створення терористичної організації.

В СБУ розповіли про справу проти радника голови "ДНР" Андрій Товстиженко, DT.UA

Служба безпеки України спрямувала до суду обвинувальний акт проти Едуарда Полякова, радника ватажка "" Олександра Захарченко з питань паливно-енергетичного комплексу.

"Громадянин України Поляков обвинувачується за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) ККУ у тому, що вчиняв дії, спрямовані на організаційне та фінансове сприяння функціонуванню терористичної організації "ДНР", – вказується в повідомленні відомства.

Нагадаємо, 9 лютого Апеляційний суд Києва задовольнив скаргу прокурора і дозволив затримати ватажка терористичної організації "ДНР" Олександра Захарченка для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.