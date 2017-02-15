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СБУ передала до суду справу проти радника Захарченка

15 лютого в 14:53

Громадянин України Едуард Поляков, що консультує главу "ДНР" звинувачується в причетності до створення терористичної організації.

СБУ
В СБУ розповіли про справу проти радника голови "ДНР"
Андрій Товстиженко, DT.UA
Служба безпеки України спрямувала до суду обвинувальний акт проти Едуарда Полякова, радника ватажка "ДНР" Олександра Захарченко з питань паливно-енергетичного комплексу.

"Громадянин України Поляков обвинувачується за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) ККУ у тому, що вчиняв дії, спрямовані на організаційне та фінансове сприяння функціонуванню терористичної організації "ДНР", – вказується в повідомленні відомства.

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Нагадаємо, 9 лютого Апеляційний суд Києва задовольнив скаргу прокурора і дозволив затримати ватажка терористичної організації "ДНР" Олександра Захарченка для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

За матеріалами: DT.UA
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Теги організації ДНР Захарченко
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