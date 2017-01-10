Савченко заявила про наявність у неї ще одного списку

Депутат стверджує, що працювала над списками дев'ять місяців.

Савченко пояснила, навіщо вона опублікувала списки Василь Артюшенко, DT.UA

Народний депутатзаявила, що крім опублікованих у неї є ще один список полонених, який вона не оприлюднила, так як не знає, чи живі особи зі списку.

Савченко також повідомила, що робота над складанням списків зайняла дев'ять місяців.

"Списки були напрацьовані протягом дев'яти місяців моєю командою, вони не були взяті у якої-небудь офіційної сторони. Це була робота, я знаходила деякі списки і надавала інформацію відповідним структурам в Україні", – заявила депутат на брифінгу у вівторок, 10 січня, передає "Українська правда".

На уточнююче питання, чи спіпрацюватиме вона з СБУ, Савченко відповіла: "Народний депутат має доступ до всієї державної таємниці на найвищому рівні. Ми не підзвітні СБУ. Я співпрацюю з усіма службами і співпрацюватиму, тому що на них дуже багато замикається. Це структури, які захищають Україну, тому, звичайно, співпрацюватиму".

Публікацію списків депутат пояснила бажанням уникнути спекуляцій на тему обміну полоненими, а також заявила про можливість провести обмін найближчим часом.

"Обмін всіх на всіх реально можливий до кінця зими... Ці списки потрібні, щоб закінчилися спекуляції, щоб ні Москва, ні Київ не могли спекулювати обміном. Ці списки треба було зробити відкритими відразу", – підкреслила політик.

Нагадаємо, 10 сычня, народний депутат Надія Савченко, всупереч рекомендаціям СБУ, опублікувала списки полонених і зниклих без вести в Донбасі. За словами народного депутата, Україною розшукується 494 безвісти зниклих.

За даними СБУ, терористи ОРДЛО утримують в заручниках 110 українських громадян. 492 людини вважаються зниклими безвісти. У Мінську тривають переговори про обмін полоненими за формулою "228 на 58", узгодженою з ОБСЄ.