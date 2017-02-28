Савченко відзвітувала про виявлення в Макіївській колонії шести осіб, не внесених до мінського списку

Скандальний народний депутат показала результати своєї поїздки до ОРДО.

Савченко розповіла про результати своєї поїздки в Донецьк Надія Савченко / Facebook

Народний депутат України Надія Савченко стверджує, що в ході своєї поїздки до окупованого Донецьку знайшла в Макіївській колонії №22 шістьох українських вояків та цивільних осіб, які раніше вважалися зниклими без вісті.

Про це Савченко повідомила у Facebook, супроводжуючи свою публікацію сканами списку осіб, які утримуються у колонії станом на 25 лютого.

Згідно з представленими даними, поза Мінським списком були виявлені шестеро осіб: А..П. Поляков, П. В. Юрбаш, Д. А, Левашов, Ю. С. Бєлов, Н. В. Твердої і Я. В. Касаткін.

Надія Савченко / Facebook

Надія Савченко / Facebook

Нагадаємо, депутат Верховної Ради Надія Савченко і керівник "Офіцерського корпусу" Володимир Рубан 24 лютого, приїхали в окупований Донецьк з наміром відвідати українських заручників.

Повідомлялося, що СБУ має намір в найближчі дні допитати позафракційного народного депутата Надію Савченко у зв'язку з її поїздкою в окупований Донецьк і зустріччю з керівництвом терористичної організації "ДНР".

Напередодні, 27 лютого, Служба безпеки України скасувала дозвіл на перетин лінії розмежування в Донбасі голові ГО "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану, у зв'язку з порушенням ним встановленого порядку перетину лінії розмежування в зоні АТО.