Савченко відзвітувала про виявлення в Макіївській колонії шести осіб, не внесених до мінського списку

Скандальний народний депутат показала результати своєї поїздки до ОРДО.
Про це Савченко повідомила у Facebook, супроводжуючи свою публікацію сканами списку осіб, які утримуються у колонії станом на 25 лютого.
Згідно з представленими даними, поза Мінським списком були виявлені шестеро осіб: А..П. Поляков, П. В. Юрбаш, Д. А, Левашов, Ю. С. Бєлов, Н. В. Твердої і Я. В. Касаткін.
Нагадаємо, депутат Верховної Ради Надія Савченко і керівник "Офіцерського корпусу" Володимир Рубан 24 лютого, приїхали в окупований Донецьк з наміром відвідати українських заручників.
Повідомлялося, що СБУ має намір в найближчі дні допитати позафракційного народного депутата Надію Савченко у зв'язку з її поїздкою в окупований Донецьк і зустріччю з керівництвом терористичної організації "ДНР".
Напередодні, 27 лютого, Служба безпеки України скасувала дозвіл на перетин лінії розмежування в Донбасі голові ГО "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану, у зв'язку з порушенням ним встановленого порядку перетину лінії розмежування в зоні АТО.DT.UA