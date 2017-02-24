Савченко приїхала в окупований Донецьк — росЗМІ

Народний депутат відвідала полонених в Макіївській колонії.
"Надія Савченко разом з Володимиром Рубаном прибули в Макіївську колонію для того, щоб відвідати українських військовополонених", - повідомили в так званому "МДБ ДНР", передає російське агентство "Интерфакс".
Нагадаємо, що 22 грудня 2016 року депутати Верховної Ради прийняли рішення про виключення Надії Савченко з української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Депутата також виключили з фракції "Батьківщини". Причиною виключення стало несанкціоноване участь Савченко в переговорах з ватажками терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР".Интерфакс