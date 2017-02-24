Савченко приїхала в окупований Донецьк — росЗМІ

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Народний депутат відвідала полонених в Макіївській колонії.

Савченко і Рубан приїхали в окупований бойовиками "ДНР" Донецьк Василь Артюшенко, DT.UA

Депутат Верховної Радиі керівник центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан сьогодні, 24 лютого, приїхали в окупований бойовиками терористичного угруповання "ДНР" Донецьк, де мають намір зустрітися з українськими полоненими, яких утримують терористи.

"Надія Савченко разом з Володимиром Рубаном прибули в Макіївську колонію для того, щоб відвідати українських військовополонених", - повідомили в так званому "МДБ ДНР", передає російське агентство "Интерфакс".

Нагадаємо, що 22 грудня 2016 року депутати Верховної Ради прийняли рішення про виключення Надії Савченко з української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Депутата також виключили з фракції "Батьківщини". Причиною виключення стало несанкціоноване участь Савченко в переговорах з ватажками терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР".