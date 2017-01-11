Савченко опублікувала списки полонених російських військових

У списку вказано, в ньому значаться ув'язнені за злочини проти України.

Савченко опублікувала списки полонених росіян Василь Артюшенко, DT.UA

Слідом за списком громадян України , знаходяться в полоні у "ЛНР" і "ДНР", народний депутат України Надія Савченко опублікував список громадян РФ, які перебувають у в'язницях за злочини проти України.

Відповідний список розміщений на її сторінці в мережі Facebook.

Раніше вона заявляла ще про одие список полонених, який потребує уточнення.

Нагадаємо, 10 січня, народний депутат Надія Савченко, всупереч рекомендаціям СБУ, опублікувала списки полонених і зниклих без вести в Донбасі. За словами народного депутата, Україною розшукується 494 безвісти зниклих.

За даними СБУ, терористи ОРДЛО утримують в заручниках 110 українських громадян. 492 людини вважаються зниклими безвісти. У Мінську тривають переговори про обмін полоненими за формулою "228 на 58", узгодженою з ОБСЄ.

Як повідомлялося, 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким. Раніше Надія Савченко дала свідчення Службі безпеки України з приводу своїх поїздок в окуповані райони Донецької і Луганської областей.

У СБУ стверджують, що Савченко не координувала свої дії з ними. Однак, як стало відомо DT.UA, Надія Савченко зустрічалася з радником голови СБУ Юрієм Тандітом напередодні та після своєї зустрічі з ватажками "ДНР/ЛНР". У переговорах з бойовиками також брав участь близький до Віктора Медведчука керівник ГО "Офіцерський корпус" Володимир Рубан.