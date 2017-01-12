САП почне процес заочного засудження судді Чауса наступного тижня

Клопотання про початок заочного засудження судді-хабарника буде подано після публікації інформації про його розшук у газеті "Урядовий кур'єр".

Судді-втікачу Чаусу загрожує заочне засудження strana.ua

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) анонсувала процес заочного засудження судді Дніпровського районного суду Києва. Він повинен розпочатися вже наступного тижня, 16-20 січня, повідомляють " Українські новини ".

Прокурор САП, процесуальний керівник у кримінальному провадженні щодо Чауса Василь Кричун, розповів про перспективи заочного засудження судді.

"Клопотання щодо отримання дозволу на спеціальне (заочне - ред.) розслідування буде подано наступного тижня", - повідомив він.

Відповідне клопотання, за словами Кричуна, може бути подане тільки після публікації інформації про розшук Чауса в офіційному виданні центральних органів виконавчої влади "Урядовий кур'єр". Дана інформація повинна бути опублікована у виданні цього тижня.

Прокурор також підкреслив той факт, що у САП є оперативна інформація про можливе місцезнаходження судді-втікача. Озвучити її прокурор відмовився, але зазначив, що Чауса немає ні в Україні, ні в Росії, ні в анексованому Росією Криму, ні на непідконтрольних Україні територіях Донбасу.

На даний час діє рішення суду про затримання Чауса для відправки до суду з метою обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що 9 серпня НАБУ затримала суддю Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса при отриманні хабара в 150 тисяч доларів.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Чаус вимагав ці гроші у справі, пов'язаній із незаконним обігом наркотиків. Детективи НАБУ провели обшук в його автомобілі, де виявили частину хабара в 70 тисяч доларів. Ще 80 тисяч доларів він заховав у своєму сховищі, на земельній ділянці, у банці.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник допустив, що Микола Чаус сам повернеться в Україну. "Я не виключаю, що він повернеться. Бути постійно в бігах – це несолодко", - сказав Ситник.