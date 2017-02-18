Рятувальники перейшли на посилений режим служби у зв'язку з днями пам'яті Небесної Сотні

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По всій країні до чергування 18 – 22 лютого залучать близько семи тисяч співробітників Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники будуть працювати посилено ar.volyn.ua

Близько семи тисяч рятувальників із залученням двох тисяч одиниць спецтехніки будуть чергувати по всій Україні під час днів пам'яті героїв Небесної Сотні 18 – 22 лютого. Рятувальники переведені на посилений режим роботи, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

У Києві, зокрема, для забезпечення пожежної і техногенної безпеки щодоби чергуватимуть 330 чоловік особового складу ДСНС та 78 одиниць техніки.

Раніше повідомлялося, що на посилений режим перейшли і підрозділи поліції. У столиці 18 - 22 лютого охоронятимуть порядок біля шести тисяч поліцейських.

Повний список пам'ятних заходів у столиці доступний на сайт Українського інституту національної пам'яті.

Раніше в СБУ повідомляли, що Росія намагається використовувати пам'ятні заходи у Києві з нагоди річниці масових вбивств активістів Евромайдана, для провокування сутичок і масових заворушень.