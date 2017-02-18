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Рятувальники перейшли на посилений режим служби у зв'язку з днями пам'яті Небесної Сотні

18 лютого в 08:03

По всій країні до чергування 18 – 22 лютого залучать близько семи тисяч співробітників Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Пожарные
Рятувальники будуть працювати посилено
ar.volyn.ua
Близько семи тисяч рятувальників із залученням двох тисяч одиниць спецтехніки будуть чергувати по всій Україні під час днів пам'яті героїв Небесної Сотні 18 – 22 лютого. Рятувальники переведені на посилений режим роботи, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

У Києві, зокрема, для забезпечення пожежної і техногенної безпеки щодоби чергуватимуть 330 чоловік особового складу ДСНС та 78 одиниць техніки.

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Раніше повідомлялося, що на посилений режим перейшли і підрозділи поліції. У столиці 18 - 22 лютого охоронятимуть порядок біля шести тисяч поліцейських.

Повний список пам'ятних заходів у столиці доступний на сайт Українського інституту національної пам'яті.

Раніше в СБУ повідомляли, що Росія намагається використовувати пам'ятні заходи у Києві з нагоди річниці масових вбивств активістів Евромайдана, для провокування сутичок і масових заворушень.

За матеріалами: DT.UA
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