Розвідка назвала причину вибуху на заводі в Донецьку

Бойовики не дотримувались правил поводження з вибухонебезпечними предметами.

Вибух на заводі спровокували бойовики, які збирали металобрухт Донецька міська адміністрація

У Головному управлінні Розвідки Міністерства оборони України підтвердили інформацію про вибух

За словами розвідників, причиною інциденту стало необережне поводження з вибухонебезпечними предметами бойовиків так званого "11-го полку" російсько-окупаційних військ.

Окупанти збирали металевий брухт на території підприємства.

Нагадаємо, раніше внаслідок потужного вибуху в Донецьку постраждав приватний будинок по вулиці Токмацька, 8. У під'їзді будинку в Калінінському районі вибуховою хвилею вибило шибки. Вибухову хвилю відчули також жителі Ясинуватої, Харцизька та Нового Світу.

Внаслідок вибуху постраждали щонайменше дві людини.