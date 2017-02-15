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Розвідка назвала причину вибуху на заводі в Донецьку

15 лютого в 14:39

Бойовики не дотримувались правил поводження з вибухонебезпечними предметами.

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Вибух на заводі спровокували бойовики, які збирали металобрухт
Донецька міська адміністрація
У Головному управлінні Розвідки Міністерства оборони України підтвердили інформацію про вибух на Донецькому казенному заводі хімічних виробів.

За словами розвідників, причиною інциденту стало необережне поводження з вибухонебезпечними предметами бойовиків так званого "11-го полку" російсько-окупаційних військ.

Окупанти збирали металевий брухт на території підприємства.

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Нагадаємо, раніше внаслідок потужного вибуху в Донецьку постраждав приватний будинок по вулиці Токмацька, 8. У під'їзді будинку в Калінінському районі вибуховою хвилею вибило шибки. Вибухову хвилю відчули також жителі Ясинуватої, Харцизька та Нового Світу.

Внаслідок вибуху постраждали щонайменше дві людини.

За матеріалами: DT.UA
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Теги вибух Донецьк розвідка бойовики
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