РосЗМІ назвали замовниками вбивства Гіві двох чиновників – Зоряна і Шкіряка

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Журналіст російського пропагандистського каналу вважає, що радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк – це дві різні людини.

"Якийсь Ярош" нібито зателефонував міністру оборони ДНР" і сказав, що це "зробили його побратими"

Журналіст російського телеканалу "Росія 24" заявляє, що вбивство бойовика "Гіві" замовили "два представника українського істеблішменту" - Зорян і Шкіряк.

"Є наразі попередня версія. Зараз говорять про замовників вбивства... Зараз називають два прізвища: Зорян і Шкіряк. Це представники українського істеблішменту, що вони могли бути замовниками цього злочину. Ну а зараз йдуть суперечки про те, хто ж міг бути виконавцем", - сказав журналіст, вважаючи, що радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк – це дві різні людини.

При цьому "Зорян" він вимовляє з наголосом на "о".

Далі у сюжеті так званий "міністр оборони ДНР" Володимир Кононов розповідає про те, що "зателефонував якийсь Ярош і сказав, що це зробили його побратими", а також "запропонував здатися".

Раніше стало відомо, що вранці 8 лютого бойовик "ДНР", голова збройного угруповання "Сомалі" Михайло Товстих, відомий як "Гіві", був убитий в Донецьку. Приміщення, де знаходився бойовик, як повідомляється, вразили з вогнемету "Джміль". Як повідомляє "Нова газета", бойовики батальйону "Сомалі взяли на себе відповідальність за вбивство Гіві. За словами громадянина Російської Федерації Ігоря Мыльцева з позивним "Француз", будь-підлеглий Гіві міг вбити його в помсту за те, що командир кинув їх під час бою під Авдіївка наприкінці січня 2017 року. Він також вважає версію про причетність Служби безпеки України до вбивства бойовика абсурдною. Однак у терористичному угрупованню "ДНР" продовжили шукати "українських диверсантів", які нібито вчинили на нього замах на Гіві. 10 лютого в Донецьку пройшли похорони Гіві.