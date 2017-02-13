Російський слідчий комітет звинуватив Україну у використанні в АТО ракет "Точка-У"

За версією російських слідчих, Україна обстрілювала населені пункти Луганської області зі зброї масового ураження.

Російські слідчі нібито знайшли докази використання ЗСУ ракет "Точка-У" Донбасі voenkor.info

В Слідчому комітеті РФ заявили про процесуальне закріплення отриманих оперативним шляхом доказів застосування українськими військовими ракетних комплексів "Точка-У" проти мирного населення

За версією російського слідства, ЗСУ нібито обстрілювали ракетами населені пункти Луганської області: місто Луганськ, села Новосвітлівка та Тернове, місто Ровеньки, а також селище Ювілейне.

"За наявними даними слідства, українськими військовими проти мирного населення Донбасу були застосовані ракети, споряджені осколково-фугасними та касетними зарядами. Так, осколково-фугасна головна частина зосередженої дії при підриві утворює до 14,5 тисяч осколків на площі ураження 2-3 га. Ракета, оснащена касетною головної частиною, забезпечує ураження живої сили та неброньованої техніки на відкритій місцевості площею від 3,5 до 7 га, утворюючи до 15,8 тисяч осколків", – вказується в заяві російського слідчого комітету Росії, оприлюдненій його прес-службою.

Підкреслюється, що ракетний комплекс "Точка-У" можна віднести до зброї масового ураження, яка володіє дуже високою вражаючою здатністю на великій площі.

У слідкомі стверджують, що українські військовослужбовці нібито порушили Мінські угоди, а також положення Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, та додаткового протоколу II до неї.

"Використання такої зброї свідчить про те, що київська влада переслідує мету тотального знищення населення та інфраструктури Південно-Східної України", – наголошує російська сторона.

Нагадаємо, 29 січня ситуація в зоні АТО загострилася: противник почав масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого, водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки було відновлено, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі сади.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".