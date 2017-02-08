Російський найманець "ДНР" отримав 11 років в'язниці

Військовослужбовці ЗСУ затримали москвича з боєприпасами під Торецmком у вересні минулого року.

Ще один бойовик отримав тюремний термін 112 Україна

Суд засудив громадянина Російської Федерації до 11 років позбавлення волі за участь у бойових діях проти України у складі незаконних збройних формувань терористичної організації

Справа проти найманця розглядалася в Торезькому міському суді (Чистякове, Донецька область), повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

У судовому порядку було доведено, що колишній співробітник правоохоронних органів РФ, уродженець Москви з січня 2015 по вересень 2016 року був членом одного з терористичних формувань "ДНР".

8 вересня 2016 року найманець із боєприпасами був затриманий військовослужбовцями Збройних сил України в районі Торецька Донецької області.

Раніше повідомлялося, що Печерський суд Києва засудив до 13 років позбавлення волі громадянина Бразилії, який брав участь у створенні збройних формувань терористичної організації "ДНР" і займався вербуванням бойовиків для ведення бойових дій проти української армії.