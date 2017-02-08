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Російський найманець "ДНР" отримав 11 років в'язниці

8 лютого в 18:35

Військовослужбовці ЗСУ затримали москвича з боєприпасами під Торецmком у вересні минулого року.

 

боевики
Ще один бойовик отримав тюремний термін
112 Україна
Суд засудив громадянина Російської Федерації до 11 років позбавлення волі за участь у бойових діях проти України у складі незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР".

Справа проти найманця розглядалася в Торезькому міському суді (Чистякове, Донецька область), повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

У судовому порядку було доведено, що колишній співробітник правоохоронних органів РФ, уродженець Москви з січня 2015 по вересень 2016 року був членом одного з терористичних формувань "ДНР".

8 вересня 2016 року найманець із боєприпасами був затриманий військовослужбовцями Збройних сил України в районі Торецька Донецької області.

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Раніше повідомлялося, що Печерський суд Києва засудив до 13 років позбавлення волі громадянина Бразилії, який брав участь у створенні збройних формувань терористичної організації "ДНР" і займався вербуванням бойовиків для ведення бойових дій проти української армії.

За матеріалами: DT.UA
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Теги АТО ДНР суд вирок найманець бойовик терорист
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