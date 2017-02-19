Російський доброволець АТО Ольга Симонова не може отримати український паспорт

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На даний момент жоден росіянин, що відкрито підтримав Україну в конфлікті з РФ, так і не зміг отримати українського громадянства.

Російські добровольці АТО не можуть повернутися до Росії і не можуть отримати українські паспорти

Громадянка Росії Ольга Симонова, яка вже кілька років добровільно служить парамедиком в зоні, безуспішно намагається отримати українське громадянство і наразі стоїть перед загрозою висилки в РФ.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Оксана Онищенко. За її словами, після початку конфлікту на Сході України дівчина добровільно стала парамедиком Першого добровольчого мобільного госпіталю ім. Миколи Пирогова (ПДМГ) і врятувала життя не одному пораненому українському військовослужбовцю.

Як і інші росіяни, що відкрито підтримали Україну в її протистоянні з РФ, Ольга не може повернутися на батьківщину. На даний момент термін її легального перебування в Україні закінчується. Вона бажає отримати український паспорт, однак, незважаючи на всі заслуги, а також клопотання волонтерів та МОЗ, поки що це їй не вдається.

За словами самої Симонової, громадянство України вона намагається отримати вже більше 9 місяців – з лютого 2015 року. В інтерв'ю DT.UA вона розповіла, що спілкується з іншими росіянами, які допомагають ЗСУ. До теперішнього моменту, українського громадянства не отримав жоден з них.

"У всіх різні проблеми: хтось подає на політичний притулок, хтось хоче отримати посвідку на проживання (в декого навіть цього немає). Мені поки що невідомі випадки, щоб хтось вирішив свої проблеми. Декого з цих людей підтримують ті або інші міністерства, вони пишуть подання у відповідні органи. Так само, як і на мене є подання МОЗ. Ми навіть довідки про несудимість дістали (їх надіслали з РФ). Пакети документів подані. Але йдуть відмови", - зазначила вона.

За словами Симонової, в Росії за підтримку України волонтерам може загрожувати не тільки тюремний термін, але й позбавлення життя.

Онищенко вказує, що медики ПДМШ ім. Пирогова ще влітку звернулися до президента Порошенка з листом, в якому зазначили, що не будуть публічно носити вручені ним високі державні нагороди, доки Ольга не отримає громадянство України.

Як розповів керівник ПДМШ ім. Пирогова Геннадій Друзенко, колектив госпіталю почав боротьбу за прийняття Симонової до лав громадян України майже рік тому. За його словами, стаття 9 закону України "Про громадянство України" передбачає прискорену процедуру отримання українського громадянства для осіб, які мають "видатні заслуги перед Україною" та/або "прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України". Ключовим для застосування цієї процедури є подання президента України від керівника центрального органу виконавчої влади (у даному випадку потрібен документ від МОЗ).

Отримати подання вдалося лише в серпні 2016 року, коли міністерство очолила Уляна Супрун. Незважаючи на це, в Адміністрації президента розглядати документи не стали, пославшись на їх невідповідність встановленій формі.

"Я уважно перечитав подання за підписом в.о. міністра охорони здоров'я У.Супрун. Так, у ньому немає слова "подання" і в кількох місцях не відтворені дослівно словесні звороти форми № 21. Але по суті документ повністю відповідає вимогам Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень", - зазначив Друзенко.

За його словами, він порівняв подання Супрун про прийняття у громадянство України Ольги Симонової з поданням Петра Порошенка (у той час – глави МЕРТ) про прийняття у громадянство Вадима Новинського, також виявивши там формальні невідповідності формі. Це, тим не менш, не завадило останньому стати громадянином України.

Волонтер також згадує останній приклад прийняття у громадянство України за спрощеною процедурою, що стосується екс-депутата Держдуми РФ дениса Вороненкова, який дав свідчення у справі Януковича.

Нагадаємо, 14 лютого колишній депутат Держдуми Росії Денис Вороненков повідомив, що отримав громадянство України і підтвердив, що дав свідчення Генпрокуратурі проти екс-президента-втікача Віктора Януковича.

Він також заявив, що насправді не голосував за анексію Криму в 2014 році. За його словами, в той день за нього без його схвалення за допомогою картки проголосували однопартійці.

Детальніше про ситуацію громадянки РФ Ольги Симонової, яка наважилася надавати допомогу ЗСУ, читайте в статті Оксани Онищенко "Українське громадянство. По совісті" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".